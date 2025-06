Cette fonction, est accessible aux testeurs qui activent l'option de traitement privé dans leurs paramètres. Lorsque ces derniers reçoivent un certain nombre de messages non lus, un bouton est mis à leur disposition pour générer des résumés concis des conversations et mettre en avant quelques points essentiels. Disponible dans les conversations privées ainsi que dans les groupes, la nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs d'éviter de perdre trop de temps à lire d'interminables discussions.