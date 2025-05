Meta insiste sur le fait que ses acquisitions d'Instagram et de WhatsApp, validées par les régulateurs il y a plus d'une décennie, ont au contraire profité aux consommateurs. L'entreprise met en avant les milliards de dollars et les millions d'heures de travail investis pour améliorer ces applications, les rendant plus fiables et sécurisées. Meta rappelle qu'Instagram, au moment de son rachat, ne comptait que 13 employés, n'avait aucun revenu et une infrastructure quasi inexistante. De nombreuses fonctionnalités centrales actuelles, comme la messagerie directe, la vidéo en direct, le shopping ou les stories, ont été développées grâce à l'infrastructure technologique de Meta. De même, les frais d'abonnement de WhatsApp ont été supprimés, et des fonctions comme les appels vocaux et vidéo ont été ajoutées.