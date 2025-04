Depuis avril, Meta se retrouve sur le banc des accusés, soupçonné d’avoir verrouillé le marché des réseaux sociaux et notamment via l’acquisition d’Instagram et de WhatsApp. Mais l’entreprise, loin de baisser la garde, déploie une argumentation offensive pour démontrer la vitalité de la concurrence et les bénéfices de ses rachats.