Si la justice américaine donnait raison à la FTC, les conséquences seraient considérables. Le scénario le plus redouté par Meta est une ordonnance de cession (« divestiture »), qui l'obligerait à vendre Instagram et WhatsApp. Une telle décision démantèlerait de fait l'empire construit par Mark Zuckerberg au fil des ans. Une séparation forcée poserait d'énormes défis techniques et opérationnels. Comment démêler des années d'intégration technologique, de partage de données et d'infrastructures communes ? L'impact financier serait également colossal, Instagram et WhatsApp étant des contributeurs majeurs aux revenus publicitaires de Meta.

Au-delà de Meta, une victoire de la FTC enverrait un message fort à l'ensemble du secteur technologique sur la politique antitrust américaine, potentiellement plus agressive à l'égard des stratégies de croissance externe des géants du numérique. L'issue de ce procès est donc suivie de très près, car elle pourrait redéfinir les règles du jeu pour les années à venir dans la Silicon Valley et au-delà. La stratégie et les prises de position parfois changeantes de Mark Zuckerberg seront sans nul doute examinées à la loupe lors des audiences à venir.