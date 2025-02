L'entreprise tire des leçons de cette expérience pour son développement futur. Mark Zuckerberg insiste sur l'importance d'éviter une « vision trop étroite » de l'interaction sociale dans le contexte de l'IA. Meta prévoit d'intégrer des agents d'IA conversationnels dans les flux Facebook et Instagram pour créer des expériences plus immersives.

La situation de TikTok aux États-Unis préoccupe également Meta. Un décret signé par Donald Trump accorde 75 jours à ByteDance pour se séparer de TikTok ou cesser ses activités sur le territoire américain. « Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va arriver à TikTok », reconnaît Mark Zuckerberg. Pendant ce temps, Meta poursuit son expansion. Sa plateforme Threads a enregistré 20 millions de nouvelles inscriptions en décembre, avec 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Le P.-D.G. met en garde ses équipes sur la nécessité de maintenir un équilibre entre innovation et consolidation des acquis. « Si nous ne parvenons pas à construire Facebook et la prochaine plateforme en même temps, alors, à terme, le jeu sera terminé », prévient-il. Il faut croire qu'on ne l'y reprendra plus.