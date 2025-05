Kriz4liD

Le vrai fond du problème ? Facebook a l époque avait Facebook messenger, tout le monde l utilisait jusqu’à l apparition de WhatsApp, un concurrent direct, leger et simple d utilisation, Facebook a alors vite sorti les sous et négocié le rachat de whatsapp. Le but ? Tuer un concurrent, le faire rentrer sous sa bannière.

Même chose pour Instagram.

Pourquoi tiktok ? Une manœuvre désespérée de Facebook /Meta pour détourner le problème et se faire passer pour des victimes , car au moment du rachat de whatsapp, y avait pas de tiktok.

De vraies fourbes chez Meta.