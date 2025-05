Nos collègues d'Android Authority ont fait une découverte au sein du code de la dernière beta de WhatsApp déployée récemment (version 2.25.17.37). Le média anglophone y a en effet découvert une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer en profondeur la façon dont on gère sa connexion avec l'application.

En effet, comme on peut le voir dans le tweet en dessous, une possibilité de se déconnecter (« log out ») apparaît dans les paramètres. Et la déconnexion pourra se faire selon diverses modalités, si l'on en croit les différentes captures écrans qui ont été obtenues.