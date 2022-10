WhatsApp : ces 5 nouvelles fonctionnalités qui vont vous changer la vie

La version bêta de WhatsApp permet de créer des groupes d'une capacité de 1024 personnes, alors que l'application est passée à 512 membres maximum par groupe depuis il y a seulement quelques mois. La fonctionnalité devrait être rendue disponible bientôt auprès de tous. Il semble que WhatsApp s'intéresse de plus en plus aux moyens de communication réunissant un très grand nombre de personnes, un domaine sur lequel Telegram ou Discord sont bien plus avancés.