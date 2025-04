WhatsApp ne cesse de s'enrichir en nouvelles options pour proposer à ses centaines de millions d'utilisateurs une expérience à la fois plus agréable, mais aussi plus sécurisée. Après avoir permis aux utilisateurs d'iPhone de remplacer l'application Téléphone par WhatsApp, ou retravailler l'interface pour les réponses à un message, la messagerie instantanée de Meta prépare, selon les informations du site WABetaInfo, une nouvelle option de confidentialité pour rendre encore plus difficile le partage des informations sensibles partagées dans les conversations.