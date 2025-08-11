Concrètement, WhatsApp ne permet pas encore de prendre directement une photo animée depuis l'application. Il faut donc capturer l'image avec l'appareil photo du smartphone, en utilisant par exemple le mode Photos Animées sur les Samsung ou Top Shot sur les Google Pixel. Lors de l'envoi, l'utilisateur peut choisir de conserver le mouvement et le son, ou de convertir l'image en photo statique via l'éditeur intégré. Les destinataires, eux, peuvent facilement repérer ce type de contenu grâce à une petite icône affichée sur la miniature.