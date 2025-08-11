WhatsApp s'enrichit un peu plus. Cette fois, la messagerie va permettre aux détenteurs d'un smartphone Android de profiter d'une fonctionnalité attrayante et présente sur iOS.
- WhatsApp sur Android se prépare à introduire les photos animées, similaires aux Live Photos d'iOS, pour rendre les souvenirs plus immersifs.
- Actuellement en phase de test bêta, cette fonctionnalité permettra de partager des images avec mouvement et son, capturées via des smartphones compatibles.
- WhatsApp continue d'innover avec cette nouveauté, tout en travaillant sur d'autres fonctionnalités comme la communication sans compte, toujours sécurisée.
Et justement, celle-ci s'avère idéale pour les vacances estivales ! En effet, Meta devrait très prochainement déployer la possibilité de partager des photos animées directement depuis l'application WhatsApp.
Ces images incluent quelques secondes de mouvement et de son avant et après la prise de vue, ce qui les rend plus immersives qu'une photo fixe. Il s'agit de l'équivalent des Live Photos sur iOS, déjà en prises en charge sur la plateforme.
Revivre des souvenirs de façon plus immersive
Pour l'heure, cette nouveauté est réservée aux bêta-testeurs de WhatsApp sur Android, ayant installé la dernière version expérimentale de l’application (2.25.22.29). Le déploiement se fait progressivement : même parmi les testeurs, tout le monde n'y a pas encore accès. Les utilisateurs concernés verront apparaître un message dans leurs conversations les informant de la disponibilité de la fonction.
Concrètement, WhatsApp ne permet pas encore de prendre directement une photo animée depuis l'application. Il faut donc capturer l'image avec l'appareil photo du smartphone, en utilisant par exemple le mode Photos Animées sur les Samsung ou Top Shot sur les Google Pixel. Lors de l'envoi, l'utilisateur peut choisir de conserver le mouvement et le son, ou de convertir l'image en photo statique via l'éditeur intégré. Les destinataires, eux, peuvent facilement repérer ce type de contenu grâce à une petite icône affichée sur la miniature.
Avec cet outil, il devient plus facile de revivre un souvenir de façon plus vivante et immersive, en restituant l'ambiance sonore et les mouvements qui entouraient la prise de vue. Et si la fonction débarque déjà en bêta, c’est généralement le signe qu'elle devrait arriver rapidement sur la version stable de WhatsApp, la rendant accessible à l'ensemble des utilisateurs Android dans un futur proche.
WhatsApp continue de gagner en fonctionnalités
C'est loin d'être la seule nouveauté récemment annoncée sur la messagerie de Meta, qui compte, on le rappelle, plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde. Il y a quelques jours, on apprenait qu'elle travaillait sur la possibilité d'échanger avec un usager même s'il ne dispose pas de compte, le tout avec le chiffrement de bout en bout.
De même, WhatsApp va introduire une fonctionnalité permettant de fixer des rappels pour recontacter un interlocuteur, ainsi que des fonds d'écran générés par intelligence artificielle (IA). Ça promet !