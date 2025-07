La fonctionnalité Quick Recap, découverte dans la version bêta 2.25.21.12 pour Android, permettra aux utilisateurs de sélectionner jusqu'à cinq conversations et d'obtenir « un résumé plus détaillé des messages non lus dans les conversations sélectionnées », comme souligné par le site WABetaInfo. Contrairement aux résumés existants qui se concentrent sur un seul fil de discussion, cette nouveauté permettra aux utilisateurs de rattraper plusieurs conversations sans avoir besoin de lire chaque message individuellement.

Le processus d'utilisation de la nouvelle fonctionnalité se révèle d'ailleurs particulièrement intuitif : depuis l'onglet Discussions de la messagerie, vous serez en mesure de sélectionner jusqu'à cinq conversations simultanément et appuyer sur une nouvelle icône étiquetée Quick Recap. L'intelligence artificielle Meta AI se chargera ensuite de produire « un résumé concis des messages non lus les plus pertinents dans chaque conversation sélectionnée », évitant ainsi le défilement interminable des longs fils de discussion.