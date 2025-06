Directement accessible depuis le menu de partage de documents, via l'icône en forme de trombone que les utilisateurs connaissent bien, une option « Scanner » fera son apparition. Cette évolution, qui confirme les premières observations partagées il y a quelques mois sur la version iOS de WhatsApp, vise à rendre le processus de numérisation aussi simple que l'envoi d'une photo, sans jamais quitter l'application.

Pour s'adapter aux différents besoins, deux modes de capture seront proposés : un mode automatique et un mode manuel. Le mode automatique détecte de lui-même les bords du document et déclenche la prise de vue, ce qui est idéal pour une numérisation rapide et sans effort. Le mode manuel, quant à lui, redonne le contrôle à l'utilisateur, lui permettant d'ajuster le cadrage et le moment de la capture pour un résultat optimal ou dans des conditions d'éclairage difficiles.