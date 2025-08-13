Meta compte plus que jamais sur l'intelligence artificielle (IA) pour booster ses produits. Et bientôt, un assistant vous aidera à écrire de meilleurs messages sur WhatsApp.
- Meta intensifie l’intégration de l’IA dans WhatsApp pour améliorer l’expérience utilisateur et les fonctionnalités existantes.
- La messagerie propose déjà des résumés de messages et de notes vocales.
- Prochaine étape : un assistant alimenté par IA capable d’aider à rédiger de meilleurs messages directement dans WhatsApp.
Ces derniers temps, le géant des réseaux sociaux n'a cessé d'introduire de nouvelles fonctionnalités d'IA à sa messagerie phare. Et si certaines peuvent paraître anodines, elles se révèlent tout de même très utiles. C'est par exemple le cas des résumés de notes vocales et de messages. Mais désormais, Meta veut aller encore plus loin.
Un assistant boosté à l'IA
En effet, WhatsApp commence à déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée Writing Help (aide à l'écriture) à seulement quelques utilisateurs sur la version bêta Android. Cet assistant IA s'active lorsque l'utilisateur commence à écrire un message d'au moins trois ou quatre mots, remplaçant le bouton des stickers dans le champ de saisie.
En appuyant dessus, l'outil propose plusieurs suggestions basées sur le message tapé. Il est possible de choisir parmi cinq tons différents : professionnel, drôle, soutenu, reformulé ou corrigé. Chaque option permet de modifier la forme du message sans en changer l'intention, pour s’adapter au mieux à la situation ou au destinataire.
Ensuite, l'utilisateur peut librement décider de conserver son message initial ou d'en adopter un parmi les propositions de l'assistant. À aucun moment l'application ne modifie le texte de manière automatique : tout se fait manuellement, suggestion par suggestion. À noter que la fonctionnalité est entièrement optionnelle, et peut être activée ou désactivée à tout moment depuis les paramètres.
Et la sécurité dans tout ça ?
L'aide à l'écriture s’appuie sur une technologie baptisée Private Processing, développée par Meta pour traiter les demandes des utilisateurs de manière sécurisée. Concrètement, lorsqu'un message est soumis à l’assistant, il est envoyé à l’IA via un canal chiffré, sans que WhatsApp ou Meta puissent en consulter le contenu.
Aucune donnée n'est conservée, promet l'entreprise, dans l'objectif d'offrir une aide à la rédaction sans jamais compromettre la confidentialité des échanges. Grâce à cette architecture, seule la phrase sélectionnée par l'utilisateur est analysée, indépendamment du reste de la conversation.
Il garde donc un contrôle total sur ses données, avec la garantie que rien n'est stocké ni exploité à d’autres fins. Pour l'heure, le déploiement très restreint de la fonction permet à WhatsApp, qui a récemment passé la barre des 3 milliards d'utilisateurs, de la tester en conditions réelles. Objectif : la peaufiner avant une mise à disposition plus large.