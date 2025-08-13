Il garde donc un contrôle total sur ses données, avec la garantie que rien n'est stocké ni exploité à d’autres fins. Pour l'heure, le déploiement très restreint de la fonction permet à WhatsApp, qui a récemment passé la barre des 3 milliards d'utilisateurs, de la tester en conditions réelles. Objectif : la peaufiner avant une mise à disposition plus large.