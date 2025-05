Présente aux États-Unis depuis un peu plus d'un an, l'intelligence artificielle de Meta est en cours de déploiement en France depuis le 20 mars dernier, ainsi que dans les pays de l’Union européenne et 21 territoires d’outre-mer. Une offensive claire de la part du géant américain pour se faire une place face aux mastodontes du secteur, comme ChatGPT, lancé par OpenAI, ou Le Chat, développé par la start-up française Mistral AI.

De toute évidence, Meta mise gros sur cette nouvelle brique de son écosystème. Selon Mark Zuckerberg, elle rassemble déjà une audience colossale. Nos confrères du Monde nous rapportent que près d'un milliard d’internautes interagissent déjà avec Meta AI sur les plateformes existantes du groupe, à savoir Facebook, Instagram, Threads et désormais WhatsApp. Plus les échanges avec l’IA sont nourris, plus elle s’améliore. Avec votre accord, elle peut même puiser dans vos profils Facebook ou Instagram pour personnaliser ses réponses.