WhatsApp déploie un nouvel outil de gestion du stockage

Le stockage par défaut des smartphones tend globalement à augmenter. Alors qu'auparavant, les modèles d'entrée de gamme disposaient de 32 Go ou de 64 Go de stockage, on retrouve davantage de terminaux avec 128 Go par défaut. Et si vous collectez les médias reçus par messagerie, c'est une bonne nouvelle. Reste qu'en cette période de confinement, les messageries, et notamment WhatsApp, sont de plus en plus utilisées pour communiquer avec ses proches. Très vite, l'espace du téléphone peut donc arriver à saturation.