Vos photos enfin plus belles sur WhatsApp (et ça arrive très vite) !

Le site WABetaInfo a en effet signalé que les bêta-testeurs sur iOS (version 23.11.0.76) et Android (version 2.23.12.13) pouvaient dès à présent trouver l'option leur permettant de sélectionner la qualité de leurs photos au moment de les envoyer. Cela signifie donc qu'elle ne devrait plus trop tarder avant d'être déployée auprès de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices WhatsApp.