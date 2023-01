WhatsApp : cette fonctionnalité tant attendue pour nos photos arrive enfin !

Actuellement, WhatsApp propose déjà aux utilisateurs plusieurs choix relatifs à la qualité des photos qu'ils envoient. Dans les Paramètres, la section Utilisation données et stockage dispose d'une option intitulée Qualité de chargement des données.

Par défaut, c'est la préférence Automatique qui est activée, celle qui est recommandée par WhatsApp. La qualité des photos envoyées dépend alors du média et de la connexion à internet du mobile. Il est aussi possible de sélectionner Qualité optimale (qui implique tout de même une compression) ou Économiseur de données.

« Les photos de très haute qualité sont plus volumineuses et leur envoi peut prendre plus de temps », prévient WhatsApp. Et cela sera d'autant plus vrai lorsque la fonctionnalité d'envoi d'images sans compression en qualité originale sera déployée.