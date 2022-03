WhatsApp : l'outil de floutage exclusif à iOS pourrait bientôt être disponible sur d'Android

Il sera donc bientôt possible pour tous les utilisateurs de réduire la visibilité d’une image en partie ou dans son intégralité avant de l’envoyer directement depuis l’éditeur d’images de WhatsApp. Ils devraient par ailleurs bientôt avoir le choix entre trois tailles de pinceaux différentes pour plus de précision lors de la retouche des photos, avec de nouveaux outils d'édition de photos et de vidéo en préparation. La fonctionnalité étant encore en cours de développement, il est pour l’heure impossible de savoir quand elle sera officiellement déployée.