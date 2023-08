Ce petit changement sur WhatsApp va changer votre quotidien

Le logiciel détenu par Meta s'est considérablement amélioré au fil des mois. L'application supporte désormais les appels vidéo en HD, et a ajouté la possibilité de créer son propre avatar pour répondre à un message ou créer un autocollant personnalisé. Plus récemment, WhatsApp a ajouté une nouvelle manière d'envoyer des messages, avec la présence d'une nouvelle option pour envoyer de courtes vidéos, de la même manière que l'on peut partager des messages audio tout au long de la journée.

Cette semaine, c'est au tour de l'envoi de photos d'être mis à jour. Vous l'avez sans doute constaté si vous partagez de nombreuses images avec vos contacts et vos groupes, la qualité d'image n'est pas toujours au rendez-vous. Pour limiter la consommation de bande passante et soulager les enveloppes data de ses utilisateurs, WhatsApp opère une compression qui peut être très agressive sur vos plus belles photos.

Les utilisateurs dotés de forfaits mobiles généreux et voulant partager des clichés en haute définition n'avaient aucune option pour passer outre cette limitation, jusqu'à aujourd'hui avec cette nouvelle fonctionnalité qui avait déjà été annoncée.