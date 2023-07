WhatsApp : vous n'aimez pas les vocaux ? Attendez, il y a mieux (ou pire on ne sait pas)

Et pour utiliser cette nouveauté, WhatsApp a cherché à faire intuitif. Il faudra ainsi simplement appuyer sur l'icône micro afin de faire apparaître sa remplaçante, l'icône caméra. Une fois celle-ci visible, l'utilisateur n'aura qu'à appuyer dessus, et maintenir la pression, pour enregistrer directement une vidéo qui pourra durer jusqu'à 60 secondes. La lecture des vidéos reçues se fera automatiquement sans le son, qui sera obtenu en appuyant sur le fichier.

À noter que pour rendre le service plus maniable, « vous pouvez également faire glisser vers le haut pour verrouiller et enregistrer en mains libres », histoire de rendre plus aisées les manipulations. Par ailleurs, si WhatsApp communique officiellement sur la nouvelle fonctionnalité vidéo, elle commence à peine à être déployée, et ne devrait être disponible pour l'ensemble du public que « dans les semaines à venir ».