WhatsApp travaille sur des stickers générés par l'IA

Il y a deux ans, la version web de WhatsApp permettait aux utilisateurs et aux utilisatrices de créer leurs propres stickers. Cette fonctionnalité vous permet plus concrètement d'importer une image de votre choix et de la personnaliser (cadrage, détourage, effets…) au gré de vos envies pour la partager avec vos amis. Le mois dernier, nous découvrions que la version mobile de WhatsApp allait bénéficier d'une nouvelle option en lien avec les stickers. Il sera prochainement possible de voir apparaître un sticker contextuel en fonction de l'émoji que vous sélectionnez.