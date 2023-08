WhatsApp se met au partage d'écran

Au mois de juin, le site WABetaInfo nous apprenait que WhatsApp allait prochainement se doter d'une fonctionnalité de partage d'écran. Celle-ci était alors disponible en bêta depuis un certain temps auprès des utilisateurs et utilisatrices de la version Windows de WhatsApp. Bonne nouvelle, Mark Zuckerberg vient de confirmer le déploiement de ladite fonctionnalité auprès de l'ensemble des clients de la messagerie, y compris sur iOS et Android. De toute évidence, celle-ci vous permet de partager votre écran durant les appels vidéo, à l'instar de Zoom, Google Meet ou encore Microsoft Teams.