Elon Musk vs Mark Zuckerberg : le combat aura-t-il vraiment lieu ?

Dans une scène qui rappelle les plus grandes heures du rap français, les patrons de Twitter et de Meta ont échangé des taquets sur leurs réseaux sociaux respectifs, jusqu'à en venir à vouloir se battre IRL dans un octogone. Si Elon Musk a encore tout son temps pour rester fidèle à lui-même et se défiler, on se demande si les deux hommes n'avaient pas d'autres moyens de se mettre d'accord. Et pour être honnête, on espère que non.