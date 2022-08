Quand Zuckerberg dévoile son amour pour la pratique du MMA... au micro du controversé Joe Rogan

Malgré sa formule relativement simple - une discussion décontractée en face à face de plusieurs heures avec un invité - ce podcast est aujourd'hui l'un des plus écoutés au monde. Et si la personnalité complexe de Rogan joue dans l'intérêt qui lui est porté, le niveau des invités n'y est pas non plus pour rien. Son émission hebdomadaire l'a ainsi déjà vu recevoir des figures comme Bernie Sanders, Elon Musk, ou encore Alex Jones. Des personnalités dont le seul point commun est probablement la participation à ce podcast.