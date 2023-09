WhatsApp pourra bientôt prendre en charge d'autres services de messagerie

WhatsApp est l'application de messagerie la plus utilisée au monde, du moins selon de nombreux classements. Si cette popularité est sa plus grande force, elle lui confère également le privilège de figurer sur la liste des « contrôleurs d'accès », au même titre que Messenger, qui appartient également à Meta. L'entreprise américaine se voit donc contrainte d'apporter quelques modifications à ses deux services phares, et de les ouvrir à la concurrence.