Car à ce jour, utiliser Instagram sur iPad n'est pas vraiment optimal : il faut télécharger l’application pensée pour l'iPhone, et donc zoomer pour bien voir le contenu proposer. L’écart de format entre smartphone et tablette est particulièrement gênant pour une plateforme centrée sur l’image et la vidéo, où l’esthétique et le confort de navigation devraient pourtant être au cœur de l’expérience.