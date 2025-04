Invité dans le podcast américain Build Your Tribe, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a reconnu que son réseau social pouvait faire bien mieux en termes de recherche de contenu. En cause, selon lui, une équipe très restreinte pour développer de nouveaux outils de recherche. Une équipe qui a récemment été renforcée avec un objectif en tête : s'améliorer et faire mieux que la grande rivale TikTok.