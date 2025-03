Cette initiative d'Instagram interroge sur ses motivations. Discord s'est imposé comme la plateforme de référence pour les communautés en ligne, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de centres d'intérêt partagés ou encore de projets collaboratifs. En s'inspirant de ce modèle, Instagram chercherait-il à concurrencer frontalement Discord ? Il est peu probable que ce soit l'objectif premier. Les deux plateformes ne visent pas exactement le même public. Discord s'adresse avant tout à des communautés très engagées, tandis qu'Instagram reste une plateforme plus généraliste, axée sur le divertissement et la découverte. Il est plus plausible qu'Instagram souhaite offrir à ses créateurs de contenu des outils supplémentaires pour animer et fédérer leurs communautés. Cette fonctionnalité pourrait ainsi renforcer le lien entre les créateurs et leurs abonnés, encourageant des échanges plus directs et plus interactifs que les traditionnels commentaires sous les publications.