Adam Mosseri, PDG d'Instagram, a présenté Edits comme « une suite complète d'outils créatifs » destinée aux passionnés de création vidéo sur mobile. L'application promet des fonctionnalités avancées telles qu'un onglet d'inspiration, un espace pour noter ses idées, et une caméra haute qualité intégrée. Edits ambitionne de répondre aux besoins des créateurs de contenu avec des outils de montage complets. L'application permettra de rogner des vidéos, combiner plusieurs clips, ajouter du son et des voix off, créer des sous-titres et bien plus encore.