Interrogé par Business Insider, un directeur d'agence estime toutefois que « Le fait de devoir poster 25 % de réels en plus sur Instagram par rapport à TikTok peut rendre la situation intenable ». Et malgré des sommes affriolantes (on évoque jusqu'à 300 000 dollars pour 6 mois de contrat pour certains créateurs), l'offre de Meta ne serait « pas une bonne affaire ».

Depuis longtemps déjà, Meta tente de remettre Instagram sur le devant de la scène face à un TikTok toujours plus puissant, et toujours plus prisé des utilisateurs. Pour cela, Meta a notamment annoncé l'application Edits, qui permet de réaliser aisément des montages pour les Reels avant de les télécharger facilement sur Instagram… à l'instar d'un certain Capcut pour TikTok.