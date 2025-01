Parmi les autres options proposées par Edits, on peut noter un onglet présentant des templates, afin de trouver l'inspiration pour ses prochaines vidéos, avec des idées de montage et d'effets à utiliser, et les morceaux de musique à la mode pour habiller ses clips.

Edits intégrera aussi une application de capture vidéo pour filmer et monter sans quitter l'application. Adam Mosseri n'a pas précisé les fonctions supplémentaires de la caméra, mais promet une meilleure qualité vidéo. Une capacité permettra en outre de mettre en brouillon certains de ses projets, et de les partager avec ses amis pour travailler en collaboration.

Enfin, les créateurs de contenu ne seront pas oubliés avec des outils d'analyse pour évaluer les performances de leurs vidéos sur Instagram et Facebook.

Cette annonce semble avoir été précipitée par la suppression de CapCut et de TikTok des stores d'applications d'Apple et Google. Le logiciel n'est en effet pas prêt et sera disponible sur iPhone dans un premier temps, puis sur Android. Adam Mosseri indique une mise en ligne au mois de février, tandis que l'App Store d'Apple affiche une date de sortie au 13 mars 2025 sur la page de précommande.