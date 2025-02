Voici une astuce qui ajoutera beaucoup de fluidité à vos vidéos. Placez une vidéo et un fichier son sur votre banc de montage, et sélectionnez-les ensemble. Faites un clic droit et, dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option « Synchroniser la vidéo et le son ». Simple, mais diablement efficace !