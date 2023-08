5 application à essayer ce week-end sur votre smartphone !

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep est une expérience interactive de réalité augmentée combinant l’application Pokémon GO et le Pokémon GO Plus+. Cette innovation vous permet de transformer votre temps de sommeil en une aventure ludique.

Le principe est simple : en plaçant votre smartphone ou un dispositif connecté sous votre oreiller, vous pouvez capturer des Pokémon pendant que vous dormez. L’application est disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.