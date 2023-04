Top 5 des applications que l'on vous fait découvrir ce week-end

We Heart It est un nouveau réseau social disponible au format mobile sur Android et iOS. Destiné aux amateurs de belles images, il permet de trouver facilement des citations, des illustrations, des dessins, etc. Pour cela, l'application dispose d'un système de « chaînes thématiques » auxquelles l'utilisateur s'abonne. On y retrouve des sujets généraux comme celui du voyage, mais aussi des chaînes plus spécifiques comme celle consacrée aux tatouages.