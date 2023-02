Découvrez notre liste des 5 applications à essayer cette semaine

Les solutions de paiement mobile sont de plus en plus populaires, et Lydia est l'une des meilleures sur le marché. L'application vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent rapidement et facilement, ainsi que de payer des biens et des services en ligne et en magasin à l'aide de votre téléphone.

Avec la possibilité de partager des factures avec des amis, de demander des paiements et de payer vos impôts, Lydia est une application de paiement mobile qui offre une commodité et une fonctionnalité inégalées. Qu'il s'agisse de partager une facture de restaurant avec des amis ou de payer votre loyer, Lydia rend les choses faciles et sans tracas.