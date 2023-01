Top 5 des applications à essayer ce week-end

Skyscanner se positionne au rang de l'un des comparateurs de vols les plus connus et utilisés. Il faut dire que le service propose des fonctionnalités pertinentes et bien utiles. Par exemple, on pourra rechercher les vols les moins chers au départ de Toulouse pour toutes les destinations, et ce, sur tout le mois de mars. En revanche, il est à noter que certains filtres de recherche sont absents sur l'application mobile et qu'il conviendra parfois de recourir au service par le biais d'un ordinateur directement dans le navigateur internet.