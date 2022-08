Top 5 des applications à essayer ce week-end

Brawl Stars

Supercell reste fidèle à sa réputation en livrant un jeu de qualité. Si vous cherchez un MOBA pour mobile qui soit de qualité et free-to-play, Brawl Stars est fait pour vous. Grâce à sa prise en main rapide, ses temps de chargement réduits et ses parties express, il constitue le jeu parfait pour un divertissement sans prise de tête. En revanche, les gamers plus investis pourront rapidement se sentir limités et préférer des équivalents plus aboutis (LoL, Arena of Valor...). Pour tous les autres, foncez, c'est gratuit !