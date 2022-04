Avis MindMeister (2022) : le plus complet des services de cartographie mentale

Une fois dans une carte, les options d'édition et de personnalisation s'étalent tout autour. L'essentiel des fonctionnalités se trouve dans le menu de droite, qu'il est possible de réduire. Les boutons qui sont le plus mis en évidence permettent de changer la taille de la police et mettre en gras ou en italique le texte. Juste en dessous, les trois boutons font office d'onglets pour gérer la couleur, le style et la bordure de l'objet sélectionné. Les autres icônes fonctionnent sur le même principe pour afficher des éléments contextuels. Si cela n'a rien de compliqué à utiliser, un petit temps d'adaptation est nécessaire pour prendre en main le menu.