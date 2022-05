Découvrez notre top 5 des applications pour le retour des beaux jours

Probablement le jeu le plus populaire de 2016, Pokémon Go est toujours une très bonne source de fun, en particulier pendant les beaux jours. Le jeu repose sur la technologie de géolocalisation et de cartographie pour créer une « réalité augmentée » où les joueurs attrapent et entraînent des Pokémon dans des lieux réels.

Lorsque les utilisateurs se promènent, les personnages de Pokémon apparaissent sur la carte du jeu. Lorsqu'ils s'approchent suffisamment, les Pokémon apparaissent sur l'écran de l'appareil et les utilisateurs peuvent leur lancer des Pokéballs pour les capturer. Le but est de collecter autant de personnages différents que possible. La carte remplace les noms de rues et les points de repère réels par des bâtiments spécifiques au monde de Pokémon.



Parmi les caractéristiques du jeu, on trouve les Poké Stops qui sont de vrais endroits où les utilisateurs peuvent généralement récupérer des Pokéballs gratuites (utilisées pour attraper des Pokémon). Les joueurs peuvent également trouver des œufs de Pokémon qui éclosent afin de les ajouter à leur collection.