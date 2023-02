Découvrez le top 5 des applications de la semaine

Dead Trigger 2 est un jeu de tir à la première personne incontournable pour les fans du genre. La version gratuite impose des publicités et les achats in-app sont parfois relativement élevés, mais ce FPS addictif et bien conçu mérite d'être découvert. Pour ceux qui aiment les défis, le mode difficile et le tir manuel offrent une expérience de jeu plus longue.

Des scénarios de missions soignés, des tournois et la présence de plusieurs champs de bataille et de nombreuses armes, contribuent à maintenir une tension permanente et un intérêt constant.