Top 5 des application à essayer sur son téléphone Android cette semaine !

Archero

Archero est un jeu d’action agréable, fluide et addictif. Il est plus complexe qu’il n’y paraît. Le choix des compétences s’avère absolument déterminant. Les plateaux et les ennemis sont variés, les boss suffisamment puissants pour parfois mettre nos nerfs à rude épreuve. Les parties peuvent durer de longues heures, mais on ne s’ennuie jamais. L’application parvient à renouveler constamment notre intérêt. Les graphismes sont basiques, mais soignés. Les effets sonores et la musique sont également réussis.