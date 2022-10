Top 5 des applications à essayer ce week-end sur votre smartphone !

Google Keep est une application de la firme éponyme dont le but est de simplifier la prise de notes au quotidien. Bien optimisée vis-à-vis de la rapidité d'exécution des actions, l'application permet de saisir du texte, de prendre une photo, de dessiner et d'enregistrer des notes vocales. Tout est pensé pour capturer une idée en l'instant présent. On apprécie le savant mélange entre la prise de note et la mise en place de rappels. Il est ainsi possible de se rappeler d'acheter trois tomates lorsque l'on passe devant l'épicerie en rentrant du travail.