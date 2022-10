Top 5 des applications à tester son smartphone cette semaine !

Pokémon Quest

Pokémon Quest est un action RPG développé par Game Freak et proposé par The Pokemon Company et Nintendo. Dans ce jeu, qui met les formes cubiques à l'honneur, les joueurs explorent l'île de Trois-Dès. Au moyen de bons petits plats et de Gemmes-P, il faut se constituer une solide équipe et vaincre de nombreux Pokémons sauvages. L'app free-to-play Pokémon Quest est à télécharger en version Android et en version iOS.