Top 5 des applications à installer sur son smartphone ce week-end

Skillshare: Cours en ligne

Skillshare nous laisse un peu dubitatifs. Si nous apprécions la variété et la qualité des différents intervenants, on regrette la façon dont l’éditeur pousse à la souscription d’un abonnement. Le lecteur vidéo est dépourvu de toute option. On aimerait trouver plus de professeurs internationaux. La recherche de cours est peu intuitive et mériterait d’être améliorée. L'application n'est pas inintéressante, mais d'autres alternatives totalement gratuites existent et méritent d'être privilégiées.