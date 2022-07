Top 5 des applications mobiles à tester cette semaine

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Master Duel est la version numérique la plus aboutie du fameux jeu de cartes à collectionner tiré du manga et de l'anime culte. Avec plus de 10 000 cartes accessibles, il s'agit par ailleurs de l'un des deckbuilders les plus impressionnants pour le néophyte, ce malgré des tutoriels et un mode campagne solo qui fait un excellent travail pour expliquer les bases du jeu aux non-initiés. Dans l'ensemble, Yu-Gi-Oh! Master Duel apporte une expérience complète et prenante, le tout gratuitement (avec malgré tout des achats in-game facultatifs).