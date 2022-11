Top 5 des applications que vous devriez installer sur votre smartphone

One Piece Treasure Cruise

One Piece Treasure Cruise est un jeu mobile se déroulant dans l’univers de One Piece. Développé par Bandai Namco, One Piece est un animé adapté du manga du même nom, qui prend place dans un univers où des groupes de pirates se forment et écument les mers et océans à la recherche du fameux trésor (le One Piece). Ce jeu est de type RPG. Le but du joueur est d’assembler un équipage composé de personnages du manga et de l’animé One Piece et de les faire progresser tout au long de l’aventure proposée par le jeu.