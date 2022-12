Top 5 des applications à essayer ce week-end !

Photomath

Photomath est un logiciel d'éducation pour Android et iOS, basé sur la résolution de problèmes mathématiques plus ou moins complexes. Parents, élèves et professeurs peuvent profiter des explications détaillées qui y sont fournies pour vérifier, étudier ou mieux comprendre les mathématiques. L'application Photomath est gratuite, mais certaines fonctionnalités payantes sont proposées pour aller plus loin dans l'apprentissage des mathématiques.