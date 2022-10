Top 5 des applications à essayer ce week-end

TV Pokémon

Lancée en 2010 par The Pokémon Company International, TV Pokémon est une application dotée d'un vaste contenu vidéo. Gratuite, elle inclut de nombreuses saisons de séries et films Pokémon. Les épisodes peuvent notamment être téléchargés et stockés sur smartphone. L'app est disponible sur téléphone Android, iPhone, Nintendo Switch et sur télévision connectée. On peut aussi consulter TV Pokémon en ligne. Traduite en français, elle ne contient pas de publicités.