Top 5 des application Android à ne pas manquer cette semaine

Le principe de ce jeu de puzzle sur mobile consiste à résoudre des énigmes en formant des prismes colorés. Doté d'un gameplay original, de graphismes modernes et d'une musique relaxante, I Love Hue se positionne en tant que jeu de réflexion propice à la détente. Proposant tout de même plus de 900 niveaux organisés du plus facile au plus difficile, I Love Hue promet de longues heures de jeux hautes en couleurs.