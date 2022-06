Top 5 des applications Android à installer sur son smartphone cette semaine

Windy.com - Prévisions météo

Disponible gratuitement sur le Play Store, Windy est une application météo populaire grâce à ses nombreuses cartes et options de personnalisation. Celle-ci s'appuie sur les principaux modèles pour offrir un service fiable et de qualité. Ses utilisateurs lui reprochent toutefois son affichage publicitaire quelque peu gênant. Un problème pouvant être résolu par la biais de la version Premium, qui offre aussi des données plus précises ainsi qu'une assistance technique.